، خالد بن سلطان يتوِّج الفائزين ببطولة الاتحاد السعودي للكارتينج على حلبة FunXtreme ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الحفل الختامي مساء أمس الذي شهد حضورًا جماهيريًّا كثيفًا

توَّج الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين ببطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019 التي أُقيمت بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وبإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واحتضنتها حلبةFunXtrem خلال الفترة من 26 فبراير حتى 6 إبريل 2019.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للبطولة مساء أمس السبت، الذي شهد حضورًا جماهيريًّا كثيفًا من قِبل محبي وعشاق رياضة السيارات، وعدد كبير من وسائل الإعلام التي قدمت خصيصًا لتغطية هذا الحدث.

وكرم الأمير خالد بن سلطان خلال الحفل الرعاة والداعمين للبطولة. وشمل التكريم كلاً من: شركة ركاء القابضة، وشركة عالم، وشركة الأولى للمجوهرات، وشركة M&M، وشركة خالد الحمدان، وشركة دار الضيافة العالمية، ونادي ملاك هارلي ديفيدسون الرياض.

وتنافس في الجولة الختامية أكثر من 50 متسابقًا على لقب فئاتها الأربع. وحسم خالد الزايد لقب الفئة العامة لصالحه، وجاء سعود المسعود في المركز الثاني، وماجد إبراهيم المركز الثالث.

فيما حسمت ياسمين المدني المركز الأول في فئة السيدات، وجاءت أمجاد العمري في المركز الثاني، وحلت الجوهرة السديري في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين جاء عبدالإله محمد الطيب في المركز الأول، وأحمد السيسي في المركز الثاني، والجوهرة السديري في المركز الثالث.

وفي فئة ذوي الهمم جاء سلمان العميري في المركز الأول، ووليد غزواني في المركز الثاني، وعبدالعزيز الضويان في المركز الثالث.

وفي تصريح له هنأ الأمير خالد بن سلطان الفائزين بالبطولة متمنيًا لهم المزيد من النجاح والإنجاز في رياضة السيارات، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الشركاء، ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح الحدث.

وثمَّن الأمير خالد بن سلطان الدعم المتواصل للهيئة العامة للرياضة، وسعيها لتطوير جميع الرياضات، ومن ضمنها رياضة السيارات والدراجات النارية التي بدأت تقطف ثمار هذا الدعم، وترسخ مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الرياضات تميزًا على مستوى المملكة العربية السعودية.

من جهته، وجّه رئيس مجلس إدارة FunXtreme ، المهندس محمد الطيب، الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على إتاحته الفرصة للحلبة باحتضان بطولة الاتحاد السعودي، وأكد استعداد الحلبة الدائم لاستضافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس التنفيذي لحلبة FunXtreme ، المهندس عمار القاضي، عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، مشيرًا إلى أنها أسهمت في إيجاد مساحات مخصصة للشباب لممارسة هواياتهم بشكل آمن.

ودعا "القاضي" جميع شرائح المجتمع لزيارة الحلبة، وممارسة رياضة الكارتينج، والاستمتاع بالإثارة التي يعيشها المتسابقون وسط أجواء متميزة، ووفق أعلى معايير السلامة بهذه الرياضة.