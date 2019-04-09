، الاتحاد أمام لوكوموتيف الأوزبكي يسعى للحفاظ على الصدارة ..والأهلي لتخطي عقبة بيرسبوليس الإيراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم

يبحث فريق الاتحاد اليوم الثلاثاء عن تحقيق انتصاره الأول على لوكوموتيف الأوزبكي عندما يستضيفه مساء اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسبق للفريقين أن التقيا مرتين في نسخ سابقة وانتهت المباراتان بنتيجة واحدة وهي التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويدخل الاتحاد المواجهة بعد تحقيقه انتصارًا في الجولة الأولى أمام الريان القطري بخمسة مقابل هدف، وخسر لقاءه الثاني أمام الوحدة الإماراتي بأربعة أهداف لهدف، ويبحث الاتحاد في هذه المباراة عن الفوز للتمسك بصدارة المجموعة.

كما ينازل الأهلي السعودي نظيره بيرسبوليس الإيراني على ملعب زعبيل بنادي الوصل ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

يسعى الأهلي في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز للمحافظة على المنافسة في مجموعته القوية والتي تضم كل من باختكور الأوزبكي والسد القطري وبيرسبوليس الإيراني.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحل بيرسبوليس في المركز الأخير بنقطة واحدة.