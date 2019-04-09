حساب المواطن : صرف الدفعة الجديدة في هذا الموعد

أكد حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم للدفعة السابعة عشر بتاريخ 10 إبريل الجاري، والموافق يوم الأربعاء المقبل. ولفت حساب المواطن إلى أنه بالإمكان معرفة حالة الاستحقاق لشهر إبريل عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة (الدفعات المالية)، وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق سيشمل الدعم الشخص.

شروط الأهلية:

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

معايير حساب الدعم:

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).

تسجيل حساب المواطن:

يذكر أن التسجيل متاح حاليًّا عبر الموقع الرسمي للبرنامج للاستفادة من الدعم المستحق حسب المعايير والشروط الموضحة. ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).