السعودية اليوم / حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج الدفعة التاسعة من طالبات جامعة اليمامة



الرياض 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

رعت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم سمو أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج 173 طالبة من حملة الماجستير والبكالوريوس من طالبات جامعة اليمامة ـ الدفعة التاسعة ـ وذلك علي مسرح الجامعة ، بحضور عدد من الأكاديميات وأمهات الخريجات .

وبدئ الحفل بالسلام الملكي ، ثم تلاوة من القرآن الكريم ، بعدها ألقت عميدة كلية الهندسة والعمارة الدكتورة حصة السلامة كلمة مدير الجامعة للبنات رحبت في مستهلها براعية الحفل سمو الأميرة نورة بنت محمد وبالحضور ، معربة عن سعادتها في حفل تخريج الدفعة التاسعة من خريجات الماجستير، والبكالوريوس في تخصصات القانون ، والهندسة وإدارة الأعمال .

وأشارت السلامة إلى أن جامعة اليمامة أخذت مبادرة تحقيق تطلعات رؤية 2030 منذ الإعلان عنها ، وقامت بصياغة أهدافها لتنسجم وتتناغم مع تلك الرؤية الطموحة، وبما يحتاج إليه سوق العمل السعودي، وما تتطلبه المرحلة من كوادر متخصصة من المؤهلين والمؤهلات والمتميزين والمتميزات، فبادرت جامعة اليمامة في تنفيذ خطط وإنجازات كثيرة ومهمة في الأعوام السابقة، مبينة أن الجامعة قامت في هذا العام تحت رعاية من وزارة التعليم بتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد " ماساتشوستس " للتقنية المعروفMIT بالولايات المتحدة الأمريكية لتدريس مقرر القيادة والابتكار لطلاب الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال في الجامعة، وتعدّ هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في المملكة.

وبينت أن جامعة MIT تعدّ من أكبر الجامعات العالمية المتخصصة في مجال التقنية ومجالات القيادة والابتكار والتعليم المؤثر في المجتمع, كما أطلقت جامعة اليمامة بموافقة واعتماد من وزارة التعليم برنامج ماجستير نظم المعلومات الإدارية بالتعاون مع جامعة ولاية واشنطن، الذي يعدّ توسعاً وتنوعاً في برامج الماجستير في كلية إدارة الأعمال ، وإضافة نوعية ومتميزة لهذا التخصص في جامعة اليمامة.

وفي ختام كلمتها هنأت أمهات الطالبات بتخرج بناتهن, متمنية لهن التوفيق ، أعقبها كلمة الخريجات ألقتها إحدى الخريجات .

وفي نهاية الحفل كرمت سمو الأميرة نورة بنت محمد جميع الخريجات في التخصصات كافة, كما كرمت الجامعة سمو الأميرة نورة بنت محمد بدرع تذكاري .

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