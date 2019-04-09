السعودية اليوم / أمير منطقة الجوف يلتقي المواطنين والمسؤولين بمحافظة طبرجل



طبرجل 03 شعبان 1440هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في صالة الاستقبال بقصر اليخت بطبرجل اليوم جموع المواطنين، وعمد القبائل وشيوخها بالمحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه .

كما استقبل سموه عدداً من القضاة في محافظة طبرجل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال رئيس محكمة طبرجل العامة الشيخ سعد بن عبدالرحمن الهويمل ومحافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، ونائب أمير الفوج 41 نائب شيخ شمل قبيلة الشرارات سعيد بن عاشق اللحاوي، والمسؤولون في طبرجل .

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