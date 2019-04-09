شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب 10 مدارس يتنافسون في أولمبياد البحث العلمي بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

تشارك 10 مدارس في المحافظة في تقديم 60 مشروعا متأهلا للتصفيات النهائية للطلبة الموهوبين بمحافظة القطيف، مساء اليوم الثلاثاء، في المعرض والحفل الختامي لمنتجات ومشاريع الطلبة الموهوبين بتعليم القطيف بالشراكة مع نادي الخليج بسيهات في نسخته الثانية.

الحفل الذي تنظمه وحدة برامج الموهوبين التابعة لمكتب تعليم القطيف يأتي برعاية مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وذلك في قاعة الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بمدينة سيهات. تحت عنوان «أولمبياد البحث العلمي والابتكار».

وأعرب رئيس وحدة برامج الموهوبين ومشرف اللجان علي الغامدي بأن هذه المشاريع خلاصة مخرجات فصول وبرامج رعاية الطلبة الموهوبين بالقطاع والتي تمتاز بوجود 20 فصلا للموهوبين للعام الحالي برعاية ما يقارب 400 طالب موهوب بالإضافة إلى برامج الرعاية المستمرة بالفترة الصباحية «الحواضن» بالمدارس، معربا عن شكره وتقديره لإدارة مجلس نادي الخليح وعلى رأسهم رئيس النادي فوزي الباشا ورئيس لجنة الموهوبين المهندس كمال المزعل على هذه الشراكة الفاعلة بين وحدة الموهوبين والنادي بنسختها الثانية والتي تهدف إلى إبراز أبنائنا الموهوبين بتعليم القطيف للمجتمع، مقدما شكره وتقديره لمدير مكتب التعليم بالمحافظة عبدالكريم العليط ومساعديه علي الشهري وعبدالله القرني على دعمهم اللا محدود لبرامج الموهوبين وتفعيل برامج الشراكة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة المعرض والتشريفات حسين ال مهنا أن المشاريع الإبداعية بلغت حوالي 280 مشروعا ابتكاريا وبحثا علميا بالتصفيات الأولى المؤهلة للمعرض الختامي والتي تم تحكيمها بالمرحلة الأولى وفرزها إلى حوالي 60 مشروعا متأهلا للتصفيات النهائية للتحكيم بالمرحلة الختامية.