شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس والان نبدء بالتفاصيل
وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-. وقد استمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير د. خالد بن عبدالله المشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى د. عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.