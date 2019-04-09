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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بقصر اليمامة في الرياض أمس، رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس.

وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-. وقد استمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير د. خالد بن عبدالله المشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى د. عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.

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