شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة في مكتبه مساء أمس الأول السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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