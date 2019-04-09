شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج المدارس الفائزة بمبادرة «الطالب صديق المجلس البلدي» والان نبدء بالتفاصيل

توج مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري المدارس الفائزة بجائزة مبادرة «الطالب صديق المجلس البلدي» التي ينظمها المكتب بالتعاون مع المجلس البلدي. والتي تعتبر الأولى على مستوى المجالس البلدية.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للمبادرة الذي نظمه المجلس البلدي أمس على مسرح أمانة المنطقة الشرقية وتضمن عرضا مرئيا لإنجازات ومبادرات المجلس.

وشارك في المبادرة 54 طالبا يمثلون 18 مدرسة من مدارس شرق الدمام، فيما حصدت مدرسة منارات الشرقية على المركز الأول عن مشروع «الربورت»، وحققت مدرسة الهداية المركز الثاني عن مشروع «موقف»، فيما حققت سعيد بن جبير المركز الثالث عن مشروع «قيمني»، وحصدت مدرسة عامر بن عوف على المركز الرابع عن مشروع «ربط الخدمات الأرضية»، وحصلت على المركز الخامس مدرسة المدينة المنورة عن مشروع «المطب الذكي المتحرك».

وهدفت المبادرة إلى تفعيل الجانب التوعوي والمجتمعي بين طلاب المدارس وتحقيق الشراكة المجتمعية بين إدارة التعليم ممثلة في مكتب التعليم بشرق الدمام وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة في المجلس البلدي لحاضره الدمام.

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من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري: إن مبادرة «الطالب صديق المجلس» تعتبر مبادرة نوعية ورائدة على مستوى المجالس البلدية، مشيرا إلى أهميتها وأثرها على خارطة حاضرة الدمام خاصة بعد تفعيل المشاريع الفائزة.

ولفت إلى الدور التكاملي التي قدمته إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية المتمثل بمكتب شرق الدمام، مشيدا بما قدمه الطلاب من إبداعات مبتكرة، مشيرا إلى أن جميع المشاريع تستحق الفوز وجميع المشاركين محل اهتمامنا وتقديرنا، مؤكدا الاستفادة من بقية المشاريع مستقبلا.

وأشار مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية ناصر الشلعان إلى أن مبادرة «الطالب صديق المجلس» تمثل شراكة مجتمعية عقدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية والمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، داعيا إلى استمرار هذه المبادرة للاستفادة من إنتاج أفكار نوعية لمشاريع تسهم في تطوير حاضرة الدمام.