شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث جهات في دارين تجتمع تحت شعار «بابا. تكفى لا تعصب» والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المشرف العام على البرنامج شافي الهارون، أن هذا البرنامج يأتي من خلال المشاركة المجتمعية التي تخدم جميع فئات المجتمع، حيث إننا نوعنا بالفعاليات فأصبحت كل جهة تخدم ما يخصها على حد سواء، فالنادي والمباراة ولجنة التنمية بدعم الأسر وتوزيع الهدايا ونادي الحي بمدارس دارين بالألعاب والمسابقات الثقافية والحركية.
وفي الختام شكر الأهالي جميع الجهات المشرفة على البرنامج، وتم توزيع الميداليات والهدايا للفائزين.
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