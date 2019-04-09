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ثلاث جهات في دارين تجتمع تحت شعار «بابا. تكفى لا تعصب»

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في فعالية جميلة اجتماعية رياضية ترفيهية اختتمت الجهات الثلاث في دارين متمثلة بلجنة التنمية والتنظيم والتنسيق والترتيب ونادي الحي ونادي الجزيرة الرياضي المباراة الاستعراضية بين آباء وأبناء تحت شعار (بابا.تكفى لا تعصب) قاصدين نبذ التعصب الرياضي في المجتمع، كما تخللت هذه المباراة الفقرات المتنوعة من الألعاب والحركية ودعم الأسر المنتجة من خلال بيع منتجاتهم، وقد حضر هذه الفعالية كل من عمدة البلد والأستاذ سعود الدريعي عضو لجنة التنمية ورئيس النادي المكلف هشام السياسب ومدير نادي الحي د. يوسف الجعفر.

وذكر المشرف العام على البرنامج شافي الهارون، أن هذا البرنامج يأتي من خلال المشاركة المجتمعية التي تخدم جميع فئات المجتمع، حيث إننا نوعنا بالفعاليات فأصبحت كل جهة تخدم ما يخصها على حد سواء، فالنادي والمباراة ولجنة التنمية بدعم الأسر وتوزيع الهدايا ونادي الحي بمدارس دارين بالألعاب والمسابقات الثقافية والحركية.

وفي الختام شكر الأهالي جميع الجهات المشرفة على البرنامج، وتم توزيع الميداليات والهدايا للفائزين.

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