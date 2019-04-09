شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية الحراك الذي تقوم به «الخدمة المدنية» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية حمود الشريدة، بمناسبة تعيينه مديرا عاما للفرع.

وبارك سموه للشريدة التعيين، مؤكدا أهمية الحراك الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية ومنها إطلاق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي تخدم التوجه الإستراتيجي للخدمة المدنية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك مبادرات تمكين الجهات الحكومية، متمنيا سموه للشريدة ولجميع منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بالمنطقة التوفيق والسداد، من جانبه، قدم الشريدة شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته، داعيا الله أن يعينه لخدمة دينه وملكه ووطنه.