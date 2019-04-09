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أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة محمد بن عبدالرحمن العثمان، وعددا من أعضاء الجمعية.

وقدم العثمان نبذة عن الجمعية وأهدافها وتعاونها مع القطاعات الصحية والتعليمية لعمل الشراكات وتقديم البرامج للمحتاجين للخدمة. وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره لسمو رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مثمناً رسالة الجمعية في توعية الأهل للحفاظ على سلامة أطفالهم، متمنياً لهم التوفيق فيما يقومون به من مجهودات.

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