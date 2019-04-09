شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
وقدم العثمان نبذة عن الجمعية وأهدافها وتعاونها مع القطاعات الصحية والتعليمية لعمل الشراكات وتقديم البرامج للمحتاجين للخدمة. وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره لسمو رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مثمناً رسالة الجمعية في توعية الأهل للحفاظ على سلامة أطفالهم، متمنياً لهم التوفيق فيما يقومون به من مجهودات.
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