نائب أمير الشرقية يشهد تخريج 3098 طالبا بالكليات التقنية

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وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ثم مسيرة، بعدها ألقى الخريج إسماعيل الزهراني من برنامج البكالوريوس بالكلية التقنية بالدمام كلمة الخريجين، أكد فيها أن الوطن ينتظر منهم الكثير، وأن يكونوا جزءا من رؤية يطمح لتحقيقها، بأن يكون اقتصادا مزدهرا ومجتمعا حيويا ووطنا طموحا يبنى بيد أبنائه، ونحن لها بإذن الله، مشيرا إلى الدور الكبير للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريبهم وتأهيلهم تقنيا ومهنيا، ليساهموا في بناء وطن الشموخ والكبرياء.
كما تم عرض فيلم وثائقي عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعده ألقى محافظ المؤسسة د. الفهيد كلمة رحب فيها براعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية لتشريف سموه لحفل التخريج، مضيفا إن الخريجين استعدوا لبدء مرحلة جديدة من مراحل العطاء والبذل والمساهمة في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، بما اكتسبوه من علومٍ ومهارات ومعارف متعددة، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في وطن نكن له جميعا الحب والولاء، والانتماء والعطاء.
مؤكدا أن النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا ليست وليدة الصدفة، بل هي بعد فضل الله نتيجة طبيعية للجهود المخلصة والنظرة الثاقبة والتخطيط السليم ودعم الدولة السخي المتواصل لمسيرة التنمية ولمسيرة التعليم بشكل عام والتدريب التقني والمهني بصفة خاصة، وكل هذا يأتي في إطار القناعة المطلقة لدى قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بدعم مؤسسات التعليم والحرص على نوعية مخرجاتها وتنمية قدراتها.
ثم كرم نائب أمير المنطقة الشرقية المتفوقين، كما قدم محافظ المؤسسة د. أحمد الفهيد هدية لسموه عرفانا وتقديرا لرعايته حفل أبنائه الخريجين، وفي الختام توسط سموه الخريجين لالتقاط الصور التذكارية.
من جانبه أعرب السلوم عن سعادته لنجاح هذا الحفل، وأشار إلى أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية كان لها الأثر البالغ على نفوس الخريجين وعائلاتهم لمشاركة سموه وتشريفه لحفل تخرجهم.
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