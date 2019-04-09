شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 8.500 سلة غذائية في عدن والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 8.500 سلة غذائية، تزن 629 طنًا، في محافظة عدن، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويستهدف المشروع مرضى السرطان بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومرضى الفشل الكلوي وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في عدن.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 500 سلة غذائية، تزن 37 طنًا، في مديرية صيرة بمحافظة عدن، يستفيد منها 3.000 فرد. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.