شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الأنباء السعودية يستقبل وفدا من المكتب الإعلامي بالسفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
ورحب الحسين بالوفد الزائر، وجرى تبادل الأحاديث حول المجال الإعلامي. عقب ذلك، صحب رئيس وكالة الأنباء السعودية، الوفد الأمريكي في جولة داخل مبنى «واس»، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.
وقدم مسؤولو «واس» شرحا لآلية ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي والنشر عبر البوابة الإلكترونية ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها. وأعرب مستشار السفارة للشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور براين شوت نيابة عن الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة ولقاء منسوبي «واس»، بما يسهم في تعزيز التعاون في المجال الإخباري. حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض.
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