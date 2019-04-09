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مواطنون يعلنون العثور على مفقودة حي لبن

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2019-04-09

مواطنون يعلنون العثور على مفقودة حي لبن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مواطنون ومشاركون في البحث عن فتاة حي لبن المفقودة، العثور عليها أخيرًا، بعد اختفائها من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض، الساعة 3:40 عصرًا، السبت الماضي في ظروف غامضة.

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وتدعى مفقودة حي لبن نحاء محسن القحطاني، وعمرها 15 عامًا، فيما تشارك عشرات المواطنين مع فرق التطوع في البحث عنها خلال اليومين الماضيين، حتى أعلن أحد المتطوعين، عبدالمجيد آل سعد، العثور عليها مساء أمس الاثنين عبر مقطع فيديو سجله من أمام المستشفى الموجودة فيه.

 





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