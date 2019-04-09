الان تتابع العثور على فتاة وادي لبن بالرياض المختفية منذ أيام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
عثر فريق تطوعي على فتاة حي لبن بمدينة الرياض المختفية منذ يوم السبت بعد خروجها لرمي كيس القمامة.
ووفق مقطع فيديو ظهر به أشخاص في الفريق، قالوا إنهم عثروا عليها بصحة جيدة، وإن أهل الفتاة اطمئنوا عليها، وقدموا الشكر لكل من شارك وتعاون في عملية البحث.
وكانت الفتاة قد اختفت عن الأنظار من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض يوم السبت.
وقالت أختها: “أختي اختفت ظهر السبت قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني مرض الصرع.
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