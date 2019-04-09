فتح تقديم وظائف وزارة العدل السعودية على المسابقة الوظيفية لوظيفة كاتب العدل، للتعين على المرتبة السابعة وفق الشروط والضوابط العامة التي وضعتها الوزارة، للتميز بين المتقدمين على الوظائف الشاغرة، خلال فترة فتح بوابة توظيف وزارة العدل، وأماكن التوظيف والوثائق أو المستندات المطلوب تقديمها بناءً ما تم تحديده من شروط وضوابط لطريقية وكيفية التقديم الإلكتروني على تلك الفرص الوظيفية.

وكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار التابعة لوزارة العدل السعودية، أعلنت عن فتح بوابة القبول والتسجيل لاستقبال طلبات شغل وظيفة كاتب العدل بالمرتبة السابعة، والتي بدا التقديم عليها من يوم الإثنين الموافق 3 شعبان 1440 الجاري، ويستمر رابط تقديم وظائف وزارة العدل لوظيفية كاتب حتى يوم 13 شعبان 1440 الجاري، أي لمدة 10 أيام، بعدها سيتم البدء في فرز طلبات المتقدمين، لإعلان أسماء المرشحين لشغل وظائف وزارة العدل.

شروط وظائف وزارة العدل لوظيفة كاتب

الخريجين الراغبين في التقديم على وظائف وزارة العدل 1440 لوظيفة كاتب عدل تضم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على شهادة جامعية أو مؤهل جامعي في تخصص الشريعة أو ما يعادل ذلك.

ألا يكون المتقدم قد صدر عليه حكم تأديبي بالفصل من وظيفة عمة.

عدم الحكم على المتقدم بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المستندات المطلوبة لوظيفة كاتب العدل

الأوراق والمستندات المطلوبة خلال عملية التسجيل في وظائف وزارة العدل .

صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة واضحة من شهادة التخرج وتكون معتمدة.

صورة واضحة من شهادة حسن السير والسلوك معتمدة.

إرفاق اثنين من التذكية العلمية.

حجم رفع المستندات لا يتراوح عن 1 ميجا.

رابط تقديم وظائف وزارة العدل

الدخول على رابط تقديم وظائف وزارة العدل السعودية من خلال موقع توظيف الوزارة الإلكتروني، وتحرير طلب التقديم ورفه المستندات خلال الفترة الزمنية المقررة للقبول والتسجيل.← آخر موضوع: وظائف وزارة العدل القبول والتسجيل لوظيفية كاتب عدل : اعرف شروط التقديم