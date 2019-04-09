تقديم وظائف وزارة العدل 1440 على بوابة التوظيف الإلكترونية وشروط القبول والتسجيل

فتح تقديم وظائف وزارة العدل 1440 في السعودية على وظائف المرتبة الرابعة للرجال، من خلال التقديم على بوابة وزارة العدل توظيف إلكتروني لوظائف الأمن والسلامة، وذلك للعمل في بعض مناطق ومدن المملكة، بمراعاة شروط القبول والتسجيل في موقع وزارة العدل للتوظيف لمن يرغب في التقديم على تلك الوظائف من الخريجين والخريجات الحاصلين على المؤهلات الدراسية المطلوبة، والمستندات أو الأوراق الواجب تقديمها ضمن بيانات طلب التسجيل.

بوابة وزارة العدل للتوظيف الإلكتروني تستقبل طلبات شغل الوظائف الشاغرة للرجال على المرتبة الرابعة، من خريجي الثانوية العامة وسنة دبلوم إعدادي على الأقل، للعمل في مناطق مكة المكرمة ة المدينة المنورة والرياض، وتبوك وعسير، والحدود الشمالية، وحائل والشرقية والقصيم، والجوف ونجران وجازان والباحة، وفق ما ورد في رابط تقديم وظائف وزارة العدل السعودية 1440 على بوابة التوظيف.

شروط تقديم وظائف وزارة العدل 1440

بوابة وزارة العدل للتوظيف الإلكتروني نشرت مجموعة من الشروط يجب قراءتها بعانية قبل البدء في تحرير طلب تقديم وظائف وزارة العدل 1440 للتعرف على المؤهلات المطلوبة وسنوات الخبرة وهيكما هو مبين أدناة.

السن لا يزيد عن 35 عام.

إرفاق جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات ف الأمن والسلامة أو الخدمة العسكرية.

إذا كانت مدة سنوات الخبرة بالقطاع الخاص فيلزم أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية ويرفق المستند الدال إلكترونياً.

التمتع باللباقة البدنية

عدم المعاقبة بحكم قضائي في قضايا أمنية.

ألا يكون عسكرياً على رأس العمل في الخدمة العسكرية.

الإلمام الكامل بكيفية استخدام أجهزة الأمن والسلامة.

ألا يكون المتقدم متقاعد.

ألا يكون المتقدم يشغل المرتبة ذاتها في جهة حكومية.

التقديم على منطقة واحدة فقط ويتم تحديد الرغبة في نطاق المنطقة التي تقدم عليها.

المستندات المطلوبة

الوثائق المطلوبة خلال عملية التقديم على بوابة وزارة العدل للتوظيف

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صورة شهادة الثانوية العامة

صورة شهادة الخدمة العسكرية.

صورة من شهادة الأمن والسلامة بها عدد سنوات الخبرة المطلوبة.

إرفاق سجل الخبرة بالقطاع الخاص المسجل بالتأمينات الاجتماعية.

صورة بطاقة الهوية الوطنية.

رابط موقع وزارة العدل للتوظيف

التقديم على وظائف وزارة العدل 1440 من خلال رابط بوابة توظيف وزارة العدل الإلكتروني حيث يمكن التعرف على التفاصيل بالكامل لكافة الشروط وتعليمات القبول والتسجيل.

تحديث: التسجيل في وظائف وزارة العدل وفق الشروط والمستندات المطلوبة الموضحة بعالية، وبوابة التوظيف الإلكتروني توافر رابط تقديم وظائف وزارة العدل 1440 يمكن الدخول إليها الآن وتقديم الطلبات.

وزارة العدل وظيفة كاتب

أعلنت وزارة العدل عن احدث الوظائف الشاغرة لديها تحت اسم كاتب عدل، والتعين سيكون على المرتبة الوظيفية السابعة وتفاصيل تقديم وزارة العدل لوظيفة كاتب ومنها يمكن التعرف على التفاصيل والشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل.← آخر موضوع: تعرف على موعد مباراة"الأهلي" و"مصر المقاصة"، وتعرف كذلك على بعض المعلومات عن المارد الأحمر و"الدوري المصري"