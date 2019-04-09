شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، بمكتبه في الإمارة أمس (الإثنين)، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني, والوفد المرافق له, الذي يزور المنطقة حالياً .

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز من اللواء القحطاني, إلى شرح موجز عن مهام قيادة الأفواج وعملهم في مساندة القوات العسكرية والقيام بالمهام الأمنية المناطة بها، فيما جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور قيادة الأفواج بالمنطقة بما يحقق أداء مهامها بكل إتقان .

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وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج جاهزية قيادة الأفواج للقيام بالأعمال المناطة بهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة

ونوه نائب أمير جازان بالدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر ووزير الداخلية ودورها في التنسيق الأمني في الجانب الحدودي، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة لهم .

من جهته أعرب اللواء القحطاني، عن سعادته وما استمع إليه من توجيهات من نائب أمير جازان .

وحضر الاستقبال، وكيل أمارة جازان المكلف أ. عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ وقائد قوة الافواج بمنطقة جازان المقدم محمد بن فارس الزهراني.