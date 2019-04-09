جدة: حريق محطة وقود.. ولا إصابات

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جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) أخمدت فرق الدفاع المدني أمس (الإثنين)، حريقا شب في إحدى محطات الوقود على طريق المدينة المنورة دون إصابات. أخمدت فرق الدفاع المدني أمس (الإثنين)، حريقا شب في إحدى محطات الوقود على طريق المدينة المنورة دون إصابات. وحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أثبتت نتائج التحقيقات الأولية عرضية الحادثة. ولفت إلى أن الحالة عبارة عن حريق خمس مضخات من أصل ست داخل المحطة نتيجة سحب إحدى المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة أثناء تعبئة الوقود، فيما تأثرت سيارة بالحريق دون خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق عن طريق الفرق المباشرة، ويجرى استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.



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