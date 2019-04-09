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كشفت مصادر عن العثور على فتاة حي لبن بمدينة الرياض، والتي اختفت عن الأنظار يوم السبت بعد خروجها لرمي كيس القمامة.
وأكد قائد الفريق التطوعي للبحث عن الفتاة الدكتور عبدالله الناهسي أنها بصحة جيدة مقدمًا شكره لكل من شارك وتعاون في عملية البحث.
وكانت الفتاة قد اختفت عن الأنظار من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض يوم السبت.
وقالت أختها لـ"الخليج 365": "أختي اختفت ظهر السبت قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني مرض الصرع.
العثور على "فتاة لبن" المختفية بعد خروجها لرمي كيس القمامةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-09
كشفت مصادر عن العثور على فتاة حي لبن بمدينة الرياض، والتي اختفت عن الأنظار يوم السبت بعد خروجها لرمي كيس القمامة.
وأكد قائد الفريق التطوعي للبحث عن الفتاة الدكتور عبدالله الناهسي أنها بصحة جيدة مقدمًا شكره لكل من شارك وتعاون في عملية البحث.
وكانت الفتاة قد اختفت عن الأنظار من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض يوم السبت.
وقالت أختها لـ"الخليج 365": "أختي اختفت ظهر السبت قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني مرض الصرع.
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
01:20 AM
"الناهسي" أكد أنها بصحة جيدة وشكر كل من شارك بالبحث عنها
كشفت مصادر عن العثور على فتاة حي لبن بمدينة الرياض، والتي اختفت عن الأنظار يوم السبت بعد خروجها لرمي كيس القمامة.
وأكد قائد الفريق التطوعي للبحث عن الفتاة الدكتور عبدالله الناهسي أنها بصحة جيدة مقدمًا شكره لكل من شارك وتعاون في عملية البحث.
وكانت الفتاة قد اختفت عن الأنظار من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض يوم السبت.
وقالت أختها لـ"الخليج 365": "أختي اختفت ظهر السبت قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني مرض الصرع.
، العثور على "فتاة لبن" المختفية بعد خروجها لرمي كيس القمامة ،
المصدر : الخليج 365
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