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قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن يوم أمس الاثنين الموافق 3 شعبان هو بداية مرحلة "قران ثالث"، وكما يقول أهالينا الأولون "قران ثالث ربيع ذالف". ومعنى قران هو وقوع القمر بجانب نجوم الثرياء أشهر نجوم السماء، وفيه ينتهي لبس الملابس الشتوية، واشتداد المراوح الصيفية، وتتفشى الخنافس الليلية.
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن حساب الاقتران من أشهر حسابات العرب، وهذا يدل على براعة العرب، وشدة ملاحظتهم الأجرام السماوية. ولن يعود الاقتران الثالث بشهر شعبان إلا بعد 33 عامًا، أي في عام 1473 هـ.
وأشار إلى أن أشهر الاقترانات ستة، وأول الاقترانات قران الحادي عشر، وأهمها "قران حادي"، ويتزامن هذه السنة مع أول أيام شهر رمضان. وكما يقال في زمن أهالينا الأولين "قران حادي على الماء منادي"، ويعني ذلك بداية اشتداد الحر وموسم الكنة، وهو اختفاء الثرياء على الأنظار أسبوعين.
"الزعاق": الاثنين بداية "قران ثالث" كما قال أهالينا الأولون "ربيع ذالف"هادي العصيمي الخليج 365 2019-04-09
قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن يوم أمس الاثنين الموافق 3 شعبان هو بداية مرحلة "قران ثالث"، وكما يقول أهالينا الأولون "قران ثالث ربيع ذالف". ومعنى قران هو وقوع القمر بجانب نجوم الثرياء أشهر نجوم السماء، وفيه ينتهي لبس الملابس الشتوية، واشتداد المراوح الصيفية، وتتفشى الخنافس الليلية.
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن حساب الاقتران من أشهر حسابات العرب، وهذا يدل على براعة العرب، وشدة ملاحظتهم الأجرام السماوية. ولن يعود الاقتران الثالث بشهر شعبان إلا بعد 33 عامًا، أي في عام 1473 هـ.
وأشار إلى أن أشهر الاقترانات ستة، وأول الاقترانات قران الحادي عشر، وأهمها "قران حادي"، ويتزامن هذه السنة مع أول أيام شهر رمضان. وكما يقال في زمن أهالينا الأولين "قران حادي على الماء منادي"، ويعني ذلك بداية اشتداد الحر وموسم الكنة، وهو اختفاء الثرياء على الأنظار أسبوعين.
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
12:27 AM
قال: فيه ينتهي ارتداء الملابس الشتوية وتتفشى الخنافس الليلية
قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن يوم أمس الاثنين الموافق 3 شعبان هو بداية مرحلة "قران ثالث"، وكما يقول أهالينا الأولون "قران ثالث ربيع ذالف". ومعنى قران هو وقوع القمر بجانب نجوم الثرياء أشهر نجوم السماء، وفيه ينتهي لبس الملابس الشتوية، واشتداد المراوح الصيفية، وتتفشى الخنافس الليلية.
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن حساب الاقتران من أشهر حسابات العرب، وهذا يدل على براعة العرب، وشدة ملاحظتهم الأجرام السماوية. ولن يعود الاقتران الثالث بشهر شعبان إلا بعد 33 عامًا، أي في عام 1473 هـ.
وأشار إلى أن أشهر الاقترانات ستة، وأول الاقترانات قران الحادي عشر، وأهمها "قران حادي"، ويتزامن هذه السنة مع أول أيام شهر رمضان. وكما يقال في زمن أهالينا الأولين "قران حادي على الماء منادي"، ويعني ذلك بداية اشتداد الحر وموسم الكنة، وهو اختفاء الثرياء على الأنظار أسبوعين.
، "الزعاق": الاثنين بداية "قران ثالث" كما قال أهالينا الأولون "ربيع ذالف" ،
المصدر : الخليج 365
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