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في إطار الحملة الوقائية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة عسير، قدمت مديرية السجون بمنطقة عسير باقات الورد، مصحوبة بكارت إهداء عنوانه (لا تَهْلَكُ .. بأهلك) للوقاية من المخدرات لشرائح المجتمع كافة.
وأكد مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام، أن هذه المشاركة تنطلق من السجون في توعية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، ضمن فريق العمل الموحد للجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وفق توجيهات أمير منطقة عسير حفظه الله.
وختم بقوله: نسأل الله أن ينفع بهذه الحملة المباركة، ويديم الأمن والأمان على وطننا في ظل حكومتنا الرشيدة.
بباقات الورد .. سجون عسير تواصل تنفيذ برنامجها للوقاية من المخدراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-09
في إطار الحملة الوقائية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة عسير، قدمت مديرية السجون بمنطقة عسير باقات الورد، مصحوبة بكارت إهداء عنوانه (لا تَهْلَكُ .. بأهلك) للوقاية من المخدرات لشرائح المجتمع كافة.
وأكد مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام، أن هذه المشاركة تنطلق من السجون في توعية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، ضمن فريق العمل الموحد للجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وفق توجيهات أمير منطقة عسير حفظه الله.
وختم بقوله: نسأل الله أن ينفع بهذه الحملة المباركة، ويديم الأمن والأمان على وطننا في ظل حكومتنا الرشيدة.
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
12:22 AM
مصحوبة بكارت إهداء عنوانه "لا تَهْلَك .. بأهلك" لشرائح المجتمع كافة
في إطار الحملة الوقائية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة عسير، قدمت مديرية السجون بمنطقة عسير باقات الورد، مصحوبة بكارت إهداء عنوانه (لا تَهْلَكُ .. بأهلك) للوقاية من المخدرات لشرائح المجتمع كافة.
وأكد مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام، أن هذه المشاركة تنطلق من السجون في توعية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، ضمن فريق العمل الموحد للجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وفق توجيهات أمير منطقة عسير حفظه الله.
وختم بقوله: نسأل الله أن ينفع بهذه الحملة المباركة، ويديم الأمن والأمان على وطننا في ظل حكومتنا الرشيدة.
، بباقات الورد .. سجون عسير تواصل تنفيذ برنامجها للوقاية من المخدرات ،
المصدر : الخليج 365
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