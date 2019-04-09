، "مستشفى ظلم" يدعو مراجعيه لاستبدال المشروبات المحلاة بالعصائر الطبيعية ،

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دعا مستشفى ظلم العام مراجعيه للابتعاد عن تناول المشروبات المحلاة بالسكر، لما تسببه من أضرار، منادياً باستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.
وفي التفاصيل، جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية عن أضرار المشروبات المحلاة، والتي دشنها مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي صباح اليوم الاثنين.
ونظمت الحملة إدارة التغذية العلاجية وإدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بمستشفى ظلم العام، حيث اشتملت على تقديم رسائل توعوية عن أضرار المشروبات المحلاة ونصائح للمراجعين تبرز أهمية تناول الفواكه والعصائر الطبيعية.
وفعّل المستشفى رسائله التوعوية عبر اللوحات الإعلانية بالمستشفى فيما قدم نصائح للمراجعين الذين زاروا المعرض المصاحب للحملة.
وأكد مستشفى ظلم العام أن المشروبات المحلاة بالسكر تؤدي إلى السمنة وأمراض القلب وتسوس الأسنان والسكري، مبيناً أن تناول تلك المشروبات باستمرار يزيد من نسبة الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 26%.
وعرض المستشفى لوحات تبرز الكميات الكبيرة من السكر والتي تحتوي عليها المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية وأضرارها على الصحة داعياً إلى تجنب تناولها.
"مستشفى ظلم" يدعو مراجعيه لاستبدال المشروبات المحلاة بالعصائر الطبيعيةياسر العتيبي الخليج 365 2019-04-09
دعا مستشفى ظلم العام مراجعيه للابتعاد عن تناول المشروبات المحلاة بالسكر، لما تسببه من أضرار، منادياً باستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.
وفي التفاصيل، جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية عن أضرار المشروبات المحلاة، والتي دشنها مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي صباح اليوم الاثنين.
ونظمت الحملة إدارة التغذية العلاجية وإدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بمستشفى ظلم العام، حيث اشتملت على تقديم رسائل توعوية عن أضرار المشروبات المحلاة ونصائح للمراجعين تبرز أهمية تناول الفواكه والعصائر الطبيعية.
وفعّل المستشفى رسائله التوعوية عبر اللوحات الإعلانية بالمستشفى فيما قدم نصائح للمراجعين الذين زاروا المعرض المصاحب للحملة.
وأكد مستشفى ظلم العام أن المشروبات المحلاة بالسكر تؤدي إلى السمنة وأمراض القلب وتسوس الأسنان والسكري، مبيناً أن تناول تلك المشروبات باستمرار يزيد من نسبة الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 26%.
وعرض المستشفى لوحات تبرز الكميات الكبيرة من السكر والتي تحتوي عليها المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية وأضرارها على الصحة داعياً إلى تجنب تناولها.
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
12:11 AM
حذر من خطورتها وأنها تزيد نسبة الإصابة بالسكري لتصل إلى 26%
دعا مستشفى ظلم العام مراجعيه للابتعاد عن تناول المشروبات المحلاة بالسكر، لما تسببه من أضرار، منادياً باستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.
وفي التفاصيل، جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية عن أضرار المشروبات المحلاة، والتي دشنها مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي صباح اليوم الاثنين.
ونظمت الحملة إدارة التغذية العلاجية وإدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بمستشفى ظلم العام، حيث اشتملت على تقديم رسائل توعوية عن أضرار المشروبات المحلاة ونصائح للمراجعين تبرز أهمية تناول الفواكه والعصائر الطبيعية.
وفعّل المستشفى رسائله التوعوية عبر اللوحات الإعلانية بالمستشفى فيما قدم نصائح للمراجعين الذين زاروا المعرض المصاحب للحملة.
وأكد مستشفى ظلم العام أن المشروبات المحلاة بالسكر تؤدي إلى السمنة وأمراض القلب وتسوس الأسنان والسكري، مبيناً أن تناول تلك المشروبات باستمرار يزيد من نسبة الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 26%.
وعرض المستشفى لوحات تبرز الكميات الكبيرة من السكر والتي تحتوي عليها المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية وأضرارها على الصحة داعياً إلى تجنب تناولها.
، "مستشفى ظلم" يدعو مراجعيه لاستبدال المشروبات المحلاة بالعصائر الطبيعية ،
المصدر : الخليج 365
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