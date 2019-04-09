بالصور.. “حرس الحدود” ينقذ 31 بحاراً كانوا على متن سفينة بضائع احترقت بالكامل

أنقذت عمليات البحث والإنقاذ بحرس الحدود 31 بحارا كانوا على متن سفينة بضائع تحمل علم بنما، احترقت بالكامل في المياه الدولية في البحر الأحمر. وتمكّنت سفينة “جلالة الملك الرياض” التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة “العاشق” وزورق اعتراضي تابع لحرس الحدود السعودي، وأطقم طبية من إخلاء كامل الطاقم دون أي إصابات، وعددهم 31 بحارا، هم 27 مصريا وهنديان وسودانيان. ووصلت سفينة “العاشق” لميناء جازان بكامل طاقم السفينة الذين تم إخلاؤهم، وقُدمت لهم الرعاية الطبية والضيافة من قبل مندوبي الجهات المشاركة وتم الاطمئنان على صحتهم.

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