كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين، أن شركة “أرامكو” تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 50 مليار دولار في باكورة إصداراتها من السندات الدولية، والذي كان من المتوقع أن يكون في حدود عشرة مليارات دولار.
ونقلت الوكالة، عن مصدر وصفته بـ”المطلع”، قوله: إن حجم الطلب وصل إلى 60 مليار دولار، وستكون هذه أعلى قيمة لطلبات الاكتتاب منذ الإصدار الذي طرحته قطر العام الماضي وجذب أوامر اكتتاب قياسية بقيمة نحو 52 مليار دولار”. وتعكف شركة النفط العملاقة على تسويق إصدار السندات المقومة بالدولار، والمقسم إلى ست شرائح بآجال تتراوح بين ثلاث سنوات و30 عامًا. وقبل فتح دفاتر الاكتتاب في وقت سابق يوم الاثنين، كان إصدار أرامكو المقرر تسعيره يوم الثلاثاء قد جذب بالفعل طلبات تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، وفقًا لما ذكره وزير الطاقة خالد الفالح.
كانت هذه تفاصيل خبر “رويترز” تكشف عن مبلغ ضخم تلقته “أرامكو” في باكورة إصداراتها من السندات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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