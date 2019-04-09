شاهد: “الحصيني”..حالة ممطرة تبدأ غدًا.. والمملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الباردة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة ممطرة ربيعية، كما توقع أن تكون المملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الرطبة والباردة – إن شاء الله -. وتفصيلاً، قال مُتحدثًا: مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة حيث باقي ثلث الموسم، تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب لذا متوقع استمرار الحالة الممطرة المعاشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار من غدٍ الثلاثاء ولمدة أيام من هذا الأسبوع، ومتوقع أن تتوسع الحالة الممطرة لتشمل باقي المناطق في تنقل رائع ونادر بين المدن تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى.

وأضاف “الحصيني” : تتهيأ الفرصة لتشكل السحب على مكة المكرمة والمدينة النبوية، وعموم منطقة الرياض بمحافظاتها، فالشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، ونجران، مزيدًا في توقعه أن تستمر هذه الحالة عدة أيام والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، حيث متوقع أن تكون قوة الحالة على منطقة الرياض والشمالية خصوصًا شرقها، مع فرصة تشكل سحب من نوع السحب العملاقة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها. ويصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة. وختم الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات حديثه، مؤكدًا أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة وذلك بسبب فرصة تشكل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن خصوصًا منطقة الرياض، حيث انصح برفع الحلال عن المنخفضات ومجاري الأودية بحسب صحيفة سبق.