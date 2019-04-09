الشؤون الإسلامية تطلق البرنامج النسائي «لحمة وطن» بالرياض.. الأربعاء

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، البرنامج النسائي «لحمة وطن» الذي ينطلق يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري وحتى 18 من الشهر ذاته.

ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات العلمية النسائية لترسيخ «الأمن الفكري وتعزيز اللحمة الوطنية لدى الأسرة» بعد صلاة المغرب مباشرة في عدد من جوامع ومساجد مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الداعيات المتميزات في العمل الدعوي والأمن الفكري.

ويستهل البرنامج أول أيامه بمحاضرة للداعية هيفاء بنت عبدالله الرشيد بعنوان: «دور المرأة في إصلاح المجتمع»، بجامع الملك خالد بأم الحمام، وفي يوم الخميس، تلقي الداعية منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ محاضرة علمية بعنوان «من هم العلماء الربانيون؟»، بجامع الراجحي بحي الجزيرة .

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كما تلقي الداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان، يوم السبت المقبل، محاضرة بعنوان «العلاقة بين الأمن والعقيدة» بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي، وتحاضر الداعية تهاني بنت عوض الشلوي، يوم الأحد، عن «حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة» في جامع العبابي بحي المنصورة .

وتلقي الدكتورة سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الاثنين، محاضرة عن «تربية الأبناء في مواجهة التحديات» بجامع الأمير فيصل بن فهد بشمال الرياض، وتلقي الدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي، يوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان: «كيف يُحرم أمننا؟» بجامع الصائغ بالسويدي، وفي يوم الأربعاء تلقي الداعية جهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان: «مسؤوليتنا في حفظ الأمن»، وذلك في مسجد البواردي بالعزيزية، ويختتم البرنامج، يوم الخميس، بمحاضرة للداعية لمياء بنت سليمان القزلان عن «نعمة الأمن والإيمان والواجب تجاههما» بجامع دار العلوم بحي الفلاح.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرات تأتي ضمن البرنامج التوعوي والإرشادي «لحمة وطن» الذي وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بتنفيذه بمختلف مناطق المملكة ضمن رسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الفكر الضال والغلو وبناء مجتمع مثالي متمسك بالوحيين وحفظ النساء من الوقوع في حبائل أهل الزيغ والفساد، وذلك اتساقًا مع باقي الأدوار التوعوية التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في مناطق المملكة كافة.