السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالجوف ينفذ زيارات رقابية على منافذ بيع الأغذية العضوية



سكاكا 02 شعبان 1440هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف اليوم زيارات رقابية على منافذ بيع الأغذية العضوية ، من خلال قيام مأموري ضبط مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوي بالفرع بجولات رقابية للتأكد من مطابقتها لنظام الزراعة العضوية .

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للمادة الثانية من نظام الزراعة العضوية، التي تهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة وحمايته من أي ممارسات خاطئة.

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