

جيزان 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه في الإمارة مساء اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني, والوفد المرافق له, الذي يزور المنطقة حالياً .

ورحب سموّه في مستهل اللقاء باللواء القحطاني والوفد المرافق ، متمنياً التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن مهام قيادة الأفواج وعملهم في مساندة القوات العسكرية والقيام بالمهام الأمنية المناطة بها، فيما جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور قيادة الأفواج بالمنطقة بما يحقق أداء مهامها بكل إتقان , والجاهزية العالية لقيادة الأفواج للقيام بالأعمال المناطة بها ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بالدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر - حفظهم الله - وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية ودورها في التنسيق الأمني في الجانب الحدودي، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة لهم .

من جانبه عبر اللواء القحطاني، عن سعادته بزيارة منطقة جازان وتفقد مقرات ومواقع قوة الأفواج بالمحافظات الحدودية والجبلية التابعة للمنطقة ولقاء سمو نائب أمير جازان , وما استمع إليه من توجيهات.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ وقائد قوة الافواج بجازان المقدم محمد بن فارس الزهراني .

// انتهى //

00:54ت م

0366





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.