السعودية اليوم / وزير التعليم يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة



الرياض 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان .

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقّيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، كما نوقش خلال اللقاء سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين .

// انتهى //

23:28ت م

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