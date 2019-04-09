السعودية اليوم / محافظ العقيق يتفقد مركز وراخ والقرى التابعة له



الباحة 03 شعبان 1440هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

تفقد محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي اليوم مركز وراخ، ضمن إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته، يرافقه مديرو الدوائر الخدمية بالمحافظة.

وعقد الدكتور العتيبي خلال الزيارة اجتماعًا مع رئيس المركز عبدالله بن قينان الزهراني، وعدد من الأهالي، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.

وفي ختام الزيارة أوضح محافظ العقيق أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بتلمس احتياجات المواطنين والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.

من جانبه قدّم رئيس مركز وراخ الشكر والتقدير نيابة عن أهالي مركز وراخ لمحافظ العقيق على هذه الزيارة ولرؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظة.

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23:07ت م

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