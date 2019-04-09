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عبيد العبدلي: ما نراه اليوم ليس تسويقًا بل ممارسات لا أخلاقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو مجلس الشوري والمهتم بنشر ثقافة التسويق، الدكتور عبيد العبدلي، أن دور التسويق هو سد الفجوات بين واقع المستهلك، وبين أحلامه وطموحه، موضحًا أن ما نراه اليوم ليس تسويقًا بل ممارسات بيعية لا أخلاقية.
وتابع في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن مبادئ التسويق أربعة، والتسويق الأخلاقي يراعي أربع حقوق أساسية للمستهلك، مشيرًا إلى أن التسويق الحديث لا يركز على البيع مرة واحدة، بل على تكرار البيع لنفس العميل، وتحويله إلى مسوّق مجاني، وأن التسويق الأفضل هو الذي يخاطب العقل، وليس ذلك الذي يخاطب العاطفة.
وقال العبدلي: قبل سنوات كنا ندرس سلوكيات المستهلك من (القمامة)، أما اليوم فأهم تخصصين يحتاجهم المسوّق هما علم النفس وعلم الاجتماع.. التسويق ليس مجرد عروض وتخفيضات، وسياسة التخفيضات المستمرة خطأ.
ورأى عضو مجلس الشورى أن شركات الاتصالات في السعودية لا تحاول إرضاء العميل، ويجب أن تعدل سياساتها لكي “تسمع” أكثر منه، مشددًا على أن التسويق هو مهمة كل شخص في الشركة، من بواب الشركة إلى رئيسها التنفيذي.
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