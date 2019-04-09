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5 أعراض للحصبة وهذه الطريقة الوحيدة للوقاية من الفيروس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة، أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية يتوفر في المراكز الصحية مجانًا لتطعيم أطفال “المواطنين والمقيمين” من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات؛ حماية للأطفال وحفاظًا على صحتهم.
وأوضحت الصحة أن أعراض الحصبة تبدأ بارتفاع درجة الحرارة وانتشار الطفح الجلدي بعد 10 إلى 12 يومًا من التعرض للفيروس، وتستمر من 4 إلى 7 أيام.
ولفتت إلى أن الأعراض هي سيلان الأنف والسعال واحمرار العينين والبقع البيضاء الصغيرة داخل الخدين في المرحلة الأولية وطفح جلدي.
وتابعت الصحة أن فيروس الحصبة ينتقل إلى الجسم عن طريق الاتصال المباشر والملامسة والسعال والعطاس وأيضًا مخالطة الشخص المصاب، مشددةً على أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للوقاية من الفيروس.
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