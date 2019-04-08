انت الان تتابع تفاصيل خبر %70 من السعوديين يعانون من السمنة بسبب الوجبات السريعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 11:56 مساءً - قال متخصص سعودي إن 70% من سكان المملكة يعانون من زيادة الوزن، في حين يعاني 40% من السمنة المفرطة بسبب تطبيقات المطاعم وتوصيل الوجبات السريعة حتى ساعات متأخرة من الليل، ما يؤدي إلى ارتفاع الكولسترول والسكر في الدم، ومن ثم الإصابة بأمراض القلب؛ أحد أكبر أسباب الوفاة بنسبة 45%.

وقال أستاذ الغدد الصماء والباطنية بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عبد الرحمن الشيخ، خلال محاضرته بالجامعة ضمن ملتقى تعزيز الصحة، أمس الأحد، إن التوقعات تشير إلى إصابة نحو 500 مليون شخص حول العالم بالسكري بحلول العام 2030، مؤكداً أن أربعة ملايين سعودي يعانون السكري، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية.

ووجه الشيخ نصائح بممارسة الرياضة للقضاء على أمراض السمنة، محذراً الشباب في سن المراهقة بشكل خاص من الوجبات السريعة (الفاست فود)، لا سيما أن الإحصاءات تؤكد أن 18% منهم يعانون البدانة التي تسبب السكري.

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وأكّد الاختصاصي السعودي أنّ نصف مرضى الفشل الكلوي هم في الأصل مصابون بالسكري.

وتعتبر السمنة مصدر قلق صحي في السعودية، حيث تفيد التقارير أن السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في المملكة التي تسجّل أحد أعلى معدلات انتشار مرض السكري المرتبط بشدة بالسمنة المفرطة على مستوى العالم.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في عام 2018، أنّ نسبة السمنة في أنحاء المملكة وصلت إلى 59.4% من عمر 15 فما فوق لكل من الرجال والنساء، كاشفة أن 30.7% يعانون من الوزن الزائد، في حين أن 28.7% يعانون من مشكلة السمنة.

وفي عام 2014، أظهرت دراسة أن البدناء يكلفون السعودية أكثر من 500 مليون ريال سنوياً (نحو 133 مليون دولار) بسبب ترددهم على المستشفيات لعلاج أمراض سببها المباشر هو زيادة الوزن.