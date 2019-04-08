انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز إيراني بنكهة آسيوية في قلب الإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 11:56 مساءً - سقط الوصل الإماراتي على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة (1-3)، مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم الوصل بهدف عن طريق البرازيلي كايو في الدقيقة الـ15، لكن الضيوف ردوا بثلاثية عبر النيجيري كريستيان أوساغونا وأمير أرسلان مطهري وحميد بوحمدان في الدقائق الـ16 و35 و86.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، قلب النصر السعودي تأخره بهدف أمام ضيفه الزوراء العراقي إلى فوز كبير برباعية، محققاً انتصاره الأول في البطولة القارية.

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وضع أحمد فاضل فريقه العراقي بالمقدمة في الدقيقة الـ12، وردّ النصر بثنائية في الشوط الأول عن طريق عبد الله آل سالم (ضربة جزاء)، ويحيى الشهري، في الدقيقتين الـ24 و29.

وعزز الفريق السعودي تقدمه بهدفين آخرين في الشوط الثاني بواسطة عمر هوساوي والبرازيلي جوليانو في الدقيقتين الـ60 و90+4.

بتلك النتيجتين يتصدر ذوب آهن المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الزوراء ثانياً بـ4 نقاط، ثم يأتي النصر ثالثاً بنقطة أقل بفارق الأهداف عن الوصل.