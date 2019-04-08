شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 31 بحارا احترقت سفينتهم بالكامل في المياه الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ عمليات البحث والإنقاذ بحرس الحدود، 31 بحارا كانوا على متن سفينة بضائع تحمل علم بنما، احترقت بالكامل في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وتلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC الاثنين، من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي ( GRIS NEZ MRCC ) المتضمن استقبالهم إشارة استغاثة عن طريق النظام الفضائي INMARSAT C للسفينة (AL FAYROUZ ) الفيروز.

وبتحليل المعلومات وتوقيع إحداثيات السفينة تبين بأنها تحمل علم بنما ونوعها سفينة بضائع ونوع الإشارة حريق وبتطبيق الإحداثي علي مشغل الخرائط الإلكترونية اتضح أنها تقع غرب جزيرة فرسان بمسافة 60 ميل بحري باتجاه 228 درجة ومن خلال تقدير الموقف والتنسيق حيال إدارة الحدث و تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية مع الجهات المشاركة بسرعة تقديم المساعدة اللازمة لإخلاء الطاقم وبشكل فوري وبجهود مشتركة.

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تمكنت سفينة جلالة الملك الرياض التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي وأطقم طبية من إخلاء كامل الطاقم دون أي إصابات وعددهم (٣١ بحارا) ٢٧ من الجنسية المصرية وعدد ٢ من الجنسية الهندية وعدد ٢ من الجنسية السودانية.

ووصلت سفينة العاشق لميناء جازان بكامل طاقم السفينة الذين تم إخلائهم وقدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على صحتهم وتقديم الضيافة اللازمة لهم الإجراءات من قبل مندوبي الجهات المشاركة في الخطة.

ومرر المركز المعلومات للجهات ذات الاختصاص لمتابعة الحالة البيئية ومراقبة حركة التلوث الذي قد ينتج من الحالة الطارئة التي تعرضت لها السفينة وقام المركز بالتنسيق مع المحطات الساحلية وأبراج المواني لبث التحذيرات الملاحية لموقع الحادث لأخذ الحيطة والحذر وتامين سلامة الممر الملاحي للسفن العابرة وجاري التنسيق مع مالك السفينة والوكيل الملاحي لاستكمال الإجراءات النظامية وفق الأعراف الدولية المنصوص عليها في حال هجر السفينة خلال تعرضها لأي أضرار.