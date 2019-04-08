شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره الإرتيري والان نبدء بالتفاصيل

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي وزير خارجية إريتريا عثمان صالح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة إرتيريا، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.