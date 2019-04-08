مشاهد من تخريج أكثر من 2600 طالب من جامعة الملك خالد فرع تهامة

2019-04-08

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

شهد مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الاثنين، حفل تخريج 2684 من طلاب كليات فرع الجامعة بتهامة، بحضور محافظ محايل عسير المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، ومحافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، والمشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري، وعدد من منسوبي القطاعات الأمنية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب عبدالإله بن عبدالله البريدي، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع منسوبي فرع الجامعة بتهامة على ما بذلوه على مدار السنوات الماضية من جهد لتذليل الصعاب؛ حتى يبلغوا هذا اليوم الذي ينشده كل طالب علم، وتلا ذلك انطلاق مسيرة الخريجين، ثم عرض مرئي لأبرز منجزات الجامعة خلال الأعوام الماضية، وعرض مرئي آخر بعنوان “قصة نجاح” الذي يحكي مسيرة خريج من فرع الجامعة بتهامة.

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وتضمن برنامج الاحتفاء قصيدة ألقاها الدكتور محمد بن ناصر القرني، وأوبريتًا بعنوان “أشرق النور” من كلمات الشاعر عبدالرحمن الزيداني وأداء المنشد عبدالرزاق العسيري بمشاركة فرقة التراث الشعبي بكلية العلوم والآداب بالجامعة، ثم كلمة مدير عام جامعة الملك خالد أشار فيها إلى أن كليات الفرع تسعى دومًا لتجويد مخرجاتها ليكون هذا الجيل سواعد تبني وتعمر هذا الوطن المعطاء.

وشكر محافظي تهامة على تعاونهم وحرصهم في تذليل الصعوبات التي تواجههم وبحث سبل معالجتها، فيما اختتم الحفل بإعلان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني النتيجة النهائية لخريجي هذا العام، إذ بلغ عدد المتخرجين 2684 طالبًا وطالبة تخرجوا من 20 برنامجًا أكاديميًّا صممت وفق معايير التطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات منهم 468 طالبًا وطالبة من درجة الدبلوم و2216 طالبًا وطالبة من درجة البكالوريوس.

ثم كرم مدير الجامعة المتفوقين أصحاب مراتب الشرف، فيما كرم المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة مدير جامعة الملك خالد بدرع تذكاري؛ وذلك نظير حضوره ورعايته لحفل فرع الجامعة بتهامة.