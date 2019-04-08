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جدة .. تحركت المركبة أثناء تعبئة الوقود فاندلع الحريق بالمحطة
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء يوم أمس الاثنين، حريقًا اندلع في محطة وقود على طريق المدينة بسبب تحريك السيارة أثناء تعبئة الوقود.
وأوضح المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه من جانب رجال المدني.
وفي وقت سابق، تمكن مدني دومة الجندل من إخراج شخص سقط في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل “القار”، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالته الصحية جيدة، ولله الحمد.
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