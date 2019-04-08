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24 ساعة من الأمطار والغبار على نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة نجران، وتحديدًا بدر الجنوب، وتشمل نجران وشرورة والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وكشفت الأرصاد أن الحالة تبدأ في تمام الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء حتى الثانية صباح الأربعاء أي لمدة 24 ساعة.
وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد عن طقس يوم غد الثلاثاء هطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، حيث تتأثر المناطق المذكورة بهطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن تأثير الحالة يمتد إلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
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