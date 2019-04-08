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أمير الشعراء يوجه رسالة مؤثرة للوطن ويتحدث عن مرحلة المقصلة!
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه أمير الشعراء الدكتور سلطان السبهان، رسالة إلى الوطن قال فيها: نحن أبناؤك الباقون على العهد وعلى الحب، وما قدمته من نيل بردة الشعر هدية بسيطة له.
وتابع السبهان في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه شعر أنه يمكنه الوصول إلى المرحلة الأخيرة بمجرد تجاوز المرحلة الأولى في مسابقة أمير الشعراء، موضحًا أن مرحلة “المقصلة” كانت الأصعب في مراحل المسابقة.
وأوضح أمير الشعراء: أن كل من حولي من الأهل والأصدقاء وأبناء الوطن لم يقصروا في دعمي.. أنت أمام أذواق لجنة وجمهور، ومهما كانت ثقتك بنفسك ستراودك الهواجس التي تحدّ من أملك الكبير، لكن فترة بعد فترة ازدادت ثقتي بنصوصي ووصلت لما وصلت إليه.
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