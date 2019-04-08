ماجد الفرج نقطة تقاطع قوائم المطلوبين أمنيًّا فكانت نهايته في أبو حدرية بالقطيف

2019-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت رئاسة أمن الدولة في القضاء على إرهابي ضمن المطلوبين الـ9 في قضايا أمنية، ومنها استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة في القطيف والدمام، وهو الهالك ماجد الفرج.

القائمة الثانية:

وأصدرت الداخلية قائمتين بالمطلوبين، وكان كل من محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة التسعة إرهابيين، من أخطر المطلوبين والمتورطين بأكثر من قضية إرهابية منها اختطاف الشيخ الجيراني وعمليات سرقة ونهب، واستهداف دورية أمنية في الشرقية في حي الخضرية بالدمام، وأخرى في بلدة المجيدية التي راح ضحيتها رجل أمن وأصيب زميله، كذلك قام آل عمار وميثم، باستهداف دورية أمنية مكلفة بحماية مساجد القطيف، وتورط آل عمار بإلقاء قنابل مولوتوف على مبنى حكومي بالقطيف.

وضمن القائمة يشاركهم المطلوب الأمني جعفر بن حسن مكي المبيريك- سعودي الجنسية، لتورطه بقضايا إرهابية منها الاعتداء على رجال الأمن وتفجير المنشآت الحكومية، وماجد الفرج.

القائمة الأولى:

أما القائمة الأولى فأعلنت عنها وزارة الداخلية في فبراير عام 2012، ضمت حينها 23 مطلوبًا أمنيًّا؛ أسقطت الأجهزة الأمنية 17 مطلوبًا منهم.

ماجد الفرج بين القائمتين:

وكان ماجد الفرج الذي لقي مصرعه على يد الجهات الأمنية في القطيف يوم أمس الأحد يتقاطع في القائمة الجديدة مع القائمة القديمة، وكان معه في القائمة أيضًا شقيق محمد علي عبدالرحيم الفرج الذي أدرج على قائمة الـ23 وقتل في تبادل لإطلاق النار في العوامية بينه وبين شخص آخر مطلوب أمنيًّا في يوليو من عام 2015.

قائمة الـ9:

وضمت قائمة الـ9 الأخيرة التي نشرت وزارة الداخلية أسماء الإرهابيين فيها كلًّا من:

1- جعفر بن حسن مكي المبيريك- سعودي الجنسية (1065041715).

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2- فاضل عبدالله محمد آل حمادة- سعودي الجنسية (1075107712).

3- علي بلال سعود آل حمد- سعودي الجنسية (1086259171).

4- محمد بن حسين علي آل عمار- سعودي الجنسية (1028775482).

5- ميثم بن علي محمد القديحي- سعودي الجنسية (1055836306).

6- مفيد حمزة بن علي العلوان- سعودي الجنسية (1065133108).

7- ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج- سعودي الجنسية (1024360263).

8- حسن محمود علي عبدالله- بحريني الجنسية (2214679249).

9- أيمن إبراهيم حسن المختار- سعودي الجنسية (1046319834).

نهاية ماجد الفرج:

وتمكنت الجهات المختصة في رئاسة أمن الدولة، بمحافظة القطيف، في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد 4 عناصر من المطلوبين أمنيًّا، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات أنهم أتموا التجهيز له، وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل؛ مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها.

وبحسب بيان أمن الدولة، لجأ الإرهابيون إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن، وقاموا بالاستيلاء على (صهريج) تحت تهديد السلاح، والذي تم- بعد توفيق الله- إعطابه على مسافة (2) كيلو متر من محطة أخرى.

وأسفرت العملية عن مقتل كل من المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، هوية وطنية رقم (1024360263) أحد المطلوبين على قائمة الـ(9) المعلن عنهم بتاريخ 29/ 1/ 1438هـ، والمطلوب/ محمود أحمد علي آل زرع، هوية وطنية رقم (1054136393)، والقبض على المطلوبين الآخرين والذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن، وجميع المشار لهم من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات.

ووقعت إصابة لامرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن، وهم يتلقون حاليًّا العلاج اللازم.