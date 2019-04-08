الان تتابع “تعليم الطائف”: غدا فتح باب التسجيل مدارس تعليم الكبار وبرامج مجتمع بلا أمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 35 دقيقة - 12:01 ص, 9 أبريل 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة تعليم الكبار للبنين بأنه سيفتح غدا التسجيل للترشح للعمل ببرامج مجتمع بلا أمية ‏ومدارس تعليم الكبار عبر بوابة تعليم الكبار على الرابط:

‏⁦kebar.taifedu.gov.sa

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