الان تتابع “التعليم” تقر ضوابط الحفلات المدرسية الختامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :- حددت وزارة التعليم ضوابط لإقامة الحفلات المدرسية الختامية. وفي تعميم لإدارة تعليم الطائف، حددت الوزارة ضوابط لإقامة الحفلات قالت إنها انطلاقاً من حرصها على تحقيق الأهداف المنشودة من إقامة الحفلات المدرسية وتقديراً لجهود الطالبات وتعزيز وإبراز مواهبهن واستثمارها لكل ما فيه مصلحتهن التعليمية. وأضاف: “تنظيم الحفلات المدرسية الختامية في المدارس الأهلية والأجنبية يعتمد العمل بالضوابط التالية “: ألا يتضمن الحفل ما يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، التأكيد على تضمين فقرات الحفل ما يعزز الولاء للملك والانتماء للوطن، عدم تكليف الطالبات بأي مبالغ نقدية أو طلبات عينية، تمنح مديرة المدرسة صلاحية اختيار الفترة المناسبة لانعقاد الحفل (صباحاً أو مساء) على أن يكون خلال الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الثاني.

تمنح مديرة المدرسة صلاحية تحديد مقر إقامة الحفل بعد أخذ موافقة المدير العام للتعليم على مقر الإقامة إن كان خارج المبنى المدرسي

اقتصار المشاركة في فقرات الحفل على منسوبات التعليم ويتم تصوير مخرجات برنامج الحفل من قبل المنسقة الإعلامية للمدرسة مع التأكيد على عدم وجود الطالبات و الكادر الإداري و التعليمي أثناء التصوير.

أن يدرج الحفل الختامي ضمن خطة المدرسة السنوية، وألا يؤثر الإعداد والتدريب لبرنامج الحفل على سير اليوم الدراسي مع مراعاة توافر شروط الأمن والسلامة في مقر الحفل وتجهيزاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تقر ضوابط الحفلات المدرسية الختامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.