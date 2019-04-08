حريق هائل يلتهم 5 مضخات بنزين وسيارة في جدة (صور)

جدة - عمرو شويل سيطرة أجهزة الدفاع المدني، على حريق هائل التهم 5 مضخات بنزين وسيارة في جدة.

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مستجدات بلاغ نشوب حريق بإحدى محطات الوقود بحي البساتين، وتبين أنه لا توجد أي إصابات بشرية في حين كانت الحادثة في احتراق 5 مضخات ومركبه بسبب سوء تقدير قائد مركبة في الاستخدام وجار استكمال الإجراءات بذلك.

وباشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة بلاغا عن احتراق محطة شمال المحافظة.

وفي التفاصيل تلقّى مركز العمليات الموحدة ٩١١ بلاغا مساء اليوم الثلاثاء عن نشوب حريق بمحطة وقود بحي البساتين، وفور وصول الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني اتضح أن الحالة عبارة عن حريق خمسة مضخات من أصل سته داخل المحطة نتيجة سحب أحد المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة أثناء تعبئة الوقود فيما تأثرت سيارة بالحريق دون خسائر بشرية ولله الحمد حيث تم إخماد الحريق عن طريق الفرق المباشرة وجاري استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.