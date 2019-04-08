شكرا لقرائتكم خبر عن حرم نائب أمير مكة تدشن مهرجان «الأطفال المعوقين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشنت الأميرة لطيفة بنت أحمد بن عبد العزيز حرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مهرجان جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة الخيري السنوي (سعودية 10) أمس (الإثنين)، بحضور عدد من الأميرات وسيدات المجتمع المكي والأطفال المعوقين وأسرهم.

وهدف المهرجان إلى نشر الوعي بقضية الإعاقة والمعاقين وأحقيتهم في التعليم و التطوير والعمل، و توفير الدعم المالي لهم، لمواصلة تلقي الخدمات الطبية و التعليمية و التأهيلية بالمركز، والتنويه بالمرأة السعودية ودورها في دفع عجلة التنمية والاقتصاد من خلال المشاركة في المهرجانات والملتقيات والأسواق الخيرية، وقدرتها على تخطي الصعاب لتأسيس العمل الحر.

وتضمن المهرجان هذا العام الكثير من المفاجآت والإمكانيات المميزة من حيث جناح الجهات التجارية - مشاركة 200 جهة تجارية من: شركات توصيل وضيافة وفنادق، دور الأزياء وبوتيكات الملابس والعباءات و الجلابيات و الحرف اليدوية من حياكة وتطريز ورسم، إضافة إلى الجهات المهتمة بالديكور وتنظيم المناسبات وصنع الحلوى والشكولات، والمراكز الطبية والتجميلية، ومعارض المجوهرات والأحجار الكريمة، والجلود وأكسسوارات المنزل والتحف والهدايا والعطور والمكياج.

وأوضحت مديرة مركز الجمعية بمكة المكرمة سلاف حجازي، أن جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة تحرص على تنظيم المعارض والمهرجانات المختلفة لتأمين الموارد المالية، لمواصلة تقديم خدمة أفضل، كما تحرص على مشاركة الأطفال بهذه المناسبات، سواء عن طريق الحضور او تقديد العروض المسرحية او من خلال التواجد بالأجنحة المخصص لهم بالمعرض، وذلك بهدف بناء شخصياتهم وتوسيع مداركهم، وحثهم على التفكير و التخطيط و الابداع. ويسعدنا هذا العام على هامش مهرجان سعودية الاحتفال بتخرج 26 طفل وطفلة ( 15 بنت – 11 أولاد ) والتحاق ( 18 ) منهم بمدارس التعليم العام، ( 8 ) للتربية الفكرية.