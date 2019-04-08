شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إخماد حريق في محطة وقود على طريق المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أخمد الدفاع المدني حريقًا نشب في محطة وقود على طريق المدينة في جدة. أخمد الدفاع المدني حريقًا نشب في محطة وقود على طريق المدينة في جدة. وأوضح «مدني جدة»، في تغريدة على حسابه عبر «تويتر» أن الحادث نشب بسبب تحريك مركبة أثناء تعبئة الوقود، مشيراً إلى أنه لم يتسبب الحادث في أي إصابات أو خسائر بالأرواح.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: إخماد حريق في محطة وقود على طريق المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.