شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية إريتريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الاثنين)، وزير خارجية إريتريا عثمان صالح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة إرتيريا، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.