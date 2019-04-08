الارشيف / اخبار السعوديه

العساف يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية إريتريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية إريتريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الاثنين)، وزير خارجية إريتريا عثمان صالح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية ودولة إرتيريا، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العساف يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية إريتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا